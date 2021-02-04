Патрульные получат право останавливать автомобили без причины, чтобы проверять водителей на трезвость – соответствующий законопроект подготовлен к рассмотрению Верховной Радой во втором чтении. Профилактические остановки будут проводиться ночью, в праздничные и выходные дни. Автомобилисты не против самой идеи, но ее реализация вызывает сомнения.

Предупреждать водителей не будут



Так работает весь цивилизованный мир



Пешеходам тоже не поздоровится

Харьковчане против

В ближайшее время Верховная Рада рассмотрит законопроект № 2695, направленный на то, чтобы, как выразился замминистра МВД Антон Геращенко, сохранить жизни украинцев от пьяного быдла на дорогах.– В законопроекте предусмотрены внезапные проверки водителей на состояние алкогольного опьянения, как это принято во всех цивилизованных странах, а в Украине сейчас не разрешено, – сообщил он.Из подготовленного к рассмотрению парламентом во втором чтении текста законопроекта №2695 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения» следует, что полицейский сможет останавливать транспортные средства с целью осмотра водителей с использованием специальных технических средств для проверки на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения либо относительно употребления лекарственных средств, снижающих внимание и скорость реакции. А в случае невозможности применения спецсредств осмотр должен проводиться в присутствии двух свидетелей. Материалы видеозаписи обязательно будут приобщаться к протоколу об административном правонарушении и рассматриваться в суде.Как говорится в законопроекте, проведение таких профилактических мероприятий может осуществляться в ночное время – с 22.00 до 08.00, а также в праздничные и выходные дни (и послепраздничные тоже). Предупреждать водителей о профилактических проверках не будут. Если в первом чтении документ содержал оговорку, что профилактические мероприятия осуществляются на основании организационно-распорядительного акта руководителя полиции, обнародованного на официальном веб-сайте Национальной полиции, то ко второму чтению норму о предупреждении водителей убрали.– Относительно профилактических остановок ничего против не имею, – заявил «Вечернему Харькову» автоэксперт Александр Трепетин. – Я только «за». Так работает весь цивилизованный мир. И в Польше, и в Германии внезапные проверки устраивают. Это нормально. Правда, вызывает опасение, как это будет у нас реализовано на практике, но сама идея нареканий не вызывает.Однако, как замечает автоэксперт, эта новация – одна восьмидесятая часть законопроекта.– В документе очень много изменений, которые касаются взаимоотношений водителей с полицией. Есть достаточно спорные. Поэтому, когда он будет полностью опубликован, можно будет дать ему более квалифицированную оценку, – говорит Александр Трепетин.Между тем еще в июле прошлого года на сайте президента появилась петиция «Нет полицейскому государству!» с требованием не допустить принятия законопроекта №2695, поскольку он противоречит правам и свободам водителей.«Он побуждает порождение еще большей коррупции на фоне существующей, развязывает руки полицейским для создания махинаций и манипулирования водителями с целью получения взяток в крупных размерах», – пишет автор петиции.Однако она не набрала необходимого количества голосов, чтобы быть рассмотренной президентом.Законопроект ужесточает ряд норм, касающихся нарушений правил дорожного движения. В частности, превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч предлагается наказывать штрафом в размере 200 необлагаемых налогом минимальных доходов граждан, то есть 3400 гривен. Сейчас штраф составляет 30 НМДГ, то есть 510 гривен.Оставление водителями транспортных средств и другими участниками дорожного движения места ДТП, к которому они причастны, сейчас влечет наложение штрафа в размере 15 НМДГ (255 гривен), а предлагается 200 НМДГ, то есть 3400 гривен плюс лишение водительских прав на полгода.За управление транспортным средством человеком, лишенным такого права, сейчас штрафуют на 30 НМДГ (510 гривен). Если закон примут, штраф составит 1200 НМДГ (20 400 гривен) с лишением прав на срок от трех до пяти лет. Если на протяжении года нарушение повторится – 4400 НМДГ (40 800 гривен) с лишением прав от пяти до семи лет (сейчас нормы о повторном совершении такого нарушения нет).Содержит документ и откорректированную норму, касающуюся пешеходов. Так, штраф за переход проезжей части на красный сигнал светофора, в неустановленном месте или непосредственно перед автомобилем вырастет с 51 гривны (три НМДГ) до 225 гривен (15 НМДГ) – без предупреждений.Харьковчане собираются большой автоколонной выезжать на митинг в Киеве против законопроекта № 2695. Этот законопроект уже назвали полицейским беспределом.