События Спасатели устроили учения в центре Харькова (видео) Вечерний Харьков 17:20 155 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «Возле 8 подъезда Госпрома учения ГСЧС», сказано в комментарии к выложенному видео. Читайте также На улице Героев Труда из-за ДТП пробка «длиною в жизнь» (видео) Харьковская область оказалась абсолютным лидером позорного рейтинга Сегодня Всемирный день борьбы против рака (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ На улице Героев Труда из-за ДТП пробка «длиною в жизнь» (видео) События 18:28 Лента новостей Ученые считают, что курильщиков нужно прививать от COVID-19 первыми 18:40 На улице Героев Труда из-за ДТП пробка «длиною в жизнь» (видео) 18:28 Харьковская область оказалась абсолютным лидером позорного рейтинга 18:22 Сегодня Всемирный день борьбы против рака (видео) 18:18 На Алексеевке сбили пешехода (видео) 18:05 В Харькове надолго ограничили движение по оживленной магистрали 18:00 Кто освобожден от уплаты налога на землю 17:42