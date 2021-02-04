Мне от дяди в наследство достался земельный участок. Хотелось бы уточнить, надо ли платить на него налог и кто, в общем-то, освобожден от уплаты налога на землю. Юрий

Как разъяснили в Минюсте, согласно Налоговому кодексу Украины плата за землю – это обязательный платеж в составе налога на имущество, взимаемый в форме земельного налога или арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности.Плательщиками налога являются:– владельцы земельных участков, земельных долей (паев);– землепользователи.Объектами налогообложения являются:– земельные участки, находящиеся в собственности или пользовании;– земельные доли (паи), находящиеся в собственности.Плата за землю отнесена к местным налогам и является одной из составляющих налога на имущество. Поэтому установление ставок земельного налога относится к полномочиям сельских, поселковых, городских советов и советов объединенных территориальных громад. Они устанавливают размер ставок этого налога только в пределах, определенных Налоговым кодексом Украины, и утверждают их своим решением ежегодно до 15 июля.Начисление земельного налога физическим лицам осуществляют налоговые органы по месту нахождения земельного участка на основании данных Государственного земельного кадастра с учетом базы обложения земельным налогом.Существуют льготы по уплате земельного налога для физических лиц. В частности, согласно статье 281 Налогового кодекса от уплаты налога освобождаются:– лица с инвалидностью первой и второй групп;– физические лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;– пенсионеры (по возрасту);– ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»;– физические лица, которые признаны законом пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы.Однако освобождение от уплаты налога за земельные участки распространяется на земельные участки по каждому виду использования в пределах граничных норм:– для ведения личного крестьянского хозяйства – в размере не более 2 гектаров;– для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок): в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;– для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара;– для строительства индивидуальных гаражей – не более 0,01 гектара;– для ведения садоводства – не более 0,12 гектара.Для получения льготы необходимо обратиться в контролирующий орган по месту нахождения земельного участка с заявлением о предоставлении льготы и документом, удостоверяющим право на льготу. Такими документами могут быть: удостоверение личности с указанием инвалидности или справка медико-социальной экспертной комиссии; удостоверения родителей многодетной семьи; пенсионное удостоверение (по возрасту); удостоверения «Участник боевых действий», «Лицо с инвалидностью вследствие войны», «Участник войны», «Член семьи военнослужащего, погибшего (умершего) или пропавшего без вести во время прохождения военной службы», «Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС», « Пострадавший от Чернобыльской катастрофы» (1–3 категория) и др.