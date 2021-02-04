За 2020 год на территории Харьковской области выявили 451 несанкционированную свалку.

Как сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный, это наивысший показатель по Украине.Много несанкционированных свалок выявлено также в Херсонской области – 220.Андрей Малеванный добавил, что в 2020 году экоинспекция нашла в Украине 2 144 стихийные свалки, и из этого количества убрали только 60%."Сфера обращения с отходами остается для Украины крайне проблемной. В частности, 22% населения вообще не обеспечены услугами по вывозу мусора, а треть полигонов в стране не соответствует нормам экологической безопасности", - рассказал глава Госэкоинспекции.Чиновник напомнил, что ответственность за несоблюдение природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами лежит на органах местного самоуправления, которые обязаны обеспечивать сортировки, вывоза, захоронения и утилизации мусора в соответствии с экологическим законодательством.