Жертвы табачной зависимости должны иметь приоритет при вакцинации от коронавируса, как показало исследование. А всё потому, что они подвержены и прочим заболеваниям.

Ученые из Чикаго провели исследование, которое показывает, что в одну из приоритетных групп по вакцинации от COVID-19 должны включаться курильщики. Жертвы этой вредной привычки подвергаются более высокому риску развития коронавируса и прочих болезней. Таковы итоги исследования, опубликованного в журнале JAMA Internal Medicine.При этом авторы исследования понимают, что многие могут счесть подобное положение дел несправедливым. Курильщики - жертвы собственных пагубных пристрастий, они сами несут ответственность за своё здоровье, а поэтому не должны быть более защищены от болезни за счёт других членов общества. Но, тем не менее, исследователи ссылаются на статистику, которая показывает, что для курильщиков коронавирус более опасен. В частности, было доказано, что если у курящих пациентов развивается COVID-19, то они на 50% чаще жалуются более чем на 10 симптомов болезни.Неудивительно, что курение связано с увеличением риска смерти от коронавируса. Эта пагубная привычка рождает структурные изменения в дыхательных путях и уменьшает способность человека к соответствующим иммунным и воспалительным реакциям против инфекций, пишет thehindubusinessline.com.