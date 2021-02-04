Весна в этом году, скорее всего, будет ранней. Во всяком случае, таково «предсказание» степного сурка Тимки IIІ, который, «выйдя» из домика, не увидел своей тени.

Тимка III, который в 2019 году сменил на посту предсказателя своего отца, Тимку II, живет живет на биологической станции Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина в селе Гайдары. 2 декабря, в День сурка, «вещуна» традиционно разбудили и достали из домика. Однако своей тени сурок не увидел – погода в этот день стояла пасмурная.– Весна будет ранняя, но это не значит, что она придет через неделю-две. Придется немножко подождать – через шесть недель будет тепло, – истолковала предсказания Тимки хранительница сурка Надежда Токарская.А еще Тимка посоветовал лучший, по его мнению, способ уберечься от Covid-19. Перед сурком поставили пустую емкость с надписью «Вакцина», спортивные снаряды, символизирующие занятия спортом, фрукты как ингредиент здорового питания, сало с чесноком как способ укрепления иммунитета, космический аппарат с надписью «На Марс» и игрушечного Ждуна с надписью «Выдержка». Тимка сначала побежал к спорту, а затем к Ждуну.– Значит, не забываем о здоровом образе жизни, занимаемся спортом и гуляем на свежем воздухе. Ну и включаем выдержку, – истолковала прогноз Тимки IIІ Надежда Токарская.Напомним, на биостанции ХНУ День сурка отмечают с 2004 года. Тимка II предсказывал погоду семь раз, после чего удалился на заслуженный отдых. В 2017 году, кроме прихода весны через шесть недель, он предсказал также, что ЕС предоставит Украине безвизовый режим. До этого прогнозами занимался его предшественник Тимка I, которого проводили на заслуженную пенсию по возрасту.