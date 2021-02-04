В Центре предоставления административных услуг Харькова изменился номер кол-центра. Теперь по вопросам получения административных услуг можно позвонить по телефону 0800-304-304. Звонки по всей Украине бесплатные.

Недавно также был изменен номер телефонной горячей линии в гордепартаменте регистрации. Проконсультироваться по вопросам регистрации можно по телефону. Кроме того, по вопросам регистрации можно обращаться на горячую линию Дома недвижимости:На период карантина прием посетителей в Центре предоставления административных услуг и его территориальных подразделениях осуществляется по предварительной записи, сообщается на сайте ЦПАУ. В Харькове работают 12 центров, которые предоставляют 217 услуг, 35 из них можно получить в электронном виде. Самые популярные – регистрация и снятие с регистрации по месту жительства, а также выдача справок из реестра территориальной громады.