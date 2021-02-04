Об ухудшении ситуации с незаконной вырубкой леса сообщают жители области в харьковском телеграм-канале.

Харьковский телеграм-канал «ТРУХА», опубликовал целую серию сообщений от жителей региона об ухудшении ситуации с незаконной вырубкой леса в области.В частности, согласно информации авторов, за последние два месяца администрация канала получила огромное количество уведомлений от подписчиков о том, что в Харьковской области опять начали массово вырубать лес.«Обращаемся к уважаемому губернатору Айне Тымчук! Наведите, пожалуйста, порядок в области! Также обращаем внимание народных депутатов от Харькова и Харьковской области на то, что происходит, и взять на личный контроль работу губернатора и областного лесного хозяйства, потому что за последние два месяца ситуация изменилась настолько, что находится на грани катастрофы», - сообщается в публикации.