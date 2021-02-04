О поданном иске сообщается на официальной странице партии «Разом!».

Депутаты Блока Светличной «Разом!» подали иск в Харьковский окружной административный суд, с целью обжаловать скандальное решение об избрании секретаря горсовета.«Да, мы будем обжаловать решение об избрании секретаря горсовета. Да, мы детально и очень обоснованно проработали правовую позицию. Да, процесс обещает быть очень интересным.Все детали и подробности - завтра, в пятницу, 5 февраля, в 14-00 под Харьковским окружным административным судом», - сообщил член городской фракции Игорь Черняк.