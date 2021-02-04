Харьковское конструкторское бюро имени Морозова получило в 2021 году госзаказы на более чем 70 БТР-4.

Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский на совещании в Харькове.При этом Уруский подчеркнул, что нужно проверить готовность и возможность предприятия выполнить такой заказ.- Харьковское конструкторское бюро имени Морозова в этом году уже имеет заказы на свыше 70 БТР-4. Во время визита на предприятие у меня будет две задачи: посмотреть сначала на готовность выполнить этот государственный оборонный заказ предприятием и вторая - я бы хотел обсудить со специалистами, сотрудниками те проблемы, которые есть на сегодняшний день в производстве этой техники, - сказал Уруский.Для справки. Бронетранспортер БТР-4Е является украинской разработкой, прошедшая полный цикл от "чистого листа" к постановке на вооружение, сейчас серийно выпускается в Украине.