По словам прокурора Харьковской области, правоохранители знали о смертности в сгоревшем доме престарелых, однако скрывала ситуацию.

Как сообщает Медиагруппа "Объектив" , глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков во время координационного совещания силовиков заявил, что правоохранители и соответствующие государственные органы должны ответить за смерть 15 человек, погибших во время пожара в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых. По мнению прокурора, практика сокрытия преступлений приобрела системный характер.“Чем можно объяснить то, что руководство Холодногорского отдела полиции не замечало 56 смертей, которые произошли на протяжении последних двух лет в указанном заведении? Его незаконную деятельность – начиная с самовольного строительства, несанкционированного подключения к электро- и газовым сетям, заканчивая отсутствием средств пожарной безопасности?Этот вопрос касается и сотрудников местной прокуратуры, которые на протяжении этого времени проверяли законность принятых райотделом решений, но не обращали особого внимания на эти факты. Чем можно пояснить системное сокрытие инспекторами райотдела заявлений граждан в отношении нарушений в работе указанного заведения?", - заявил Фильчаков.