36-летняя жительницу поселка Малиновка в Чугуевском районе задержала полиция.

По информации полиции, сообщение о происшествии поступило от медиков скорой помощи, что в Чугуевскую районную больницу был доставлен 42-летний мужчина с ножевым ранением живота.



Сотрудники Чугуевского районного управления полиции выяснили, что в квартире пострадавший и его знакомая распивали спиртные напитки. Во время застолья мужчина начал оскорблять гостю. Внезапно женщина схватила кухонный нож и нанесла удар ножом в живот.



36-летняя жительница поселка Малиновка задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи злоумышленницы грозит до 15 лет лишения свободы.