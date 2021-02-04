По информации полиции, злоумышленница воспользовались схемой об обмене старых купюр - говорила доверчивым гражданам, что якобы проводит обмен устаревших купюр на новые. Только после ее ухода заявительницы обнаруживали, что купюры сувенирные.

3 февраля, женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.



В настоящее время работники полиции устанавливают ее причастность к аналогичным преступлениям на территории района. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.



Уважаемые граждане, если вы узнали эту женщину и были обмануты ею, просим вас немедленно обратиться к оперуполномоченного отдела полиции №1 Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области Евгения Гутника по телефону: 0953429074 или 102.