Центр общественного здоровья анонсировал ряд семинаров для украинских медиков, во время которых национальным и региональным координаторам и специалистам по иммунизации расскажут об особенностях вакцинации от коронавируса.

Обучение будет проходить совместно с бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине, пишет РБК- Украина.



Обучение пройдет с 5 по 11 февраля и в нем примут участие лишь 60 человек.



Во время обучения участникам расскажут подробно об особенностях ожидаемых вакцин.