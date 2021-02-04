Конкуренцию скандальному ООО "Антирейдер" составила лишь охранная компания "Зубр", имеющая все признаки фиктивности.После многочисленных скандалов с охранной фирмой "Антирейдер", сотрудники которого неоднократно были участниками избиений посетителей парка, в городском совете анонсировали новый тендер и смену подрядчика. Но не из-за ряда уголовных дел, а фактически закончившегося контракта с фирмой, что в любом случае предусматривает проведение новых торгов на услуги по охране парка.
Так, 4 февраля состоялись торги, в которых приняли участия ООО "Антирейдер" и ООО "Охранная компания Зубр", зарегистрированная лишь 31 июля, за шесть месяцев до тендера, а регистрация плательщика НДС - 1 сентября минувшего года.
Кроме того, руководителем компании является Денис Телюх, который 30 марта прошлого года, во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения по участию в массовых беспорядках на Барабашова сообщил суду, что официально работает в охранном агентстве «Антирейдер».
Как сообщает издание NewsRoom, также у компании есть и другие признаки фиктивности. В частности, по информации журналистов, с 25 по 27 января в компании в короткие сроки оформили 43 сотрудника. А за год до судебного заседания по Барабашово, Черкашин (глава «Антирейдер») и Телюх вместе были приглашены на заседание Комиссии по вопросам молодежной политики, спорта, культуры и туризма облсовета как представители одной ветеранской организации.