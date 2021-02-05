Автомобиль Nissan Almera и грузовик DAF столкнулись вчера, 4 февраля, в Харьковской области.

Как сообщили в полиции, ДТП произошло около 14:00 в поселке Печенеги.



По предварительным данным, водитель Nissan Almera не справился с управлением и врезался в грузовик, который стоял на обочине дороги во встречном направлении.



От полученных травм 63-летний водитель Nissanа погиб на месте. Он скончался до приезда медиков.



Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Информация зарегистрирована в Едином журнале учета заявлений и сообщений территориального отдела полиции, следователем решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.