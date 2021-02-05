В этом году из Харькова не будут летать самолеты в Одессу и Львов. Кроме этого отменен один из авиарейсов в Киев.

О причинах рассказали в компании-перевозчике SkyUp Airlines, пишет Mintrans.



По словам руководителя авиакомпании Дмитрия Сероухова на данный момент они отказались от обслуживания внутренних маршрутов. В расписании авиакомпании нет внутренних маршрутов, по причине невозможности удержать цены на уровне прошлого года и неготовности пасажиров платить за билеты больше.



"Летом прошлого года, после обещаний властей отменить НДС на внутренних рейсах и акциз на авиатопливо, мы запустили программу внутренних рейсов. Но обещания не были выполнены, а наш пассажир не готов платить за билеты на внутренние рейсы дороже 500-800 гривен. Сейчас мы не можем себе позволить дотировать внутренние рейсы", - сказал Дмитрий Сероух.