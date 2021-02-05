На Клочковской автомобиль Audi разбил две припаркованные машины - Skoda и Volkswagen. По словам очевидцев, авария произошла вечером 4 февраля, возле перекрестка Клочковской и улицы 23-го Августа.

Об этом сообщили в телеграмм-канале.



Водитель Audi влетел в припаркованные авто, от удара их вынесло на тротуар.



"Водитель Ауди в алкогольном или наркотическом опьянении поехал на медосвидетельствование на Шевченко. Водителя Шкоды 1997 года рождения увезла скорая. Девочка из Polo в момент ДТП не находилась в авто", - написано в сообщении.



Эвакуатор прибыл за искорёженными автомобилями только утром.