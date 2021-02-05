В результате отравления газом в смт Двухлетняя Харьковской области мужчина умер, женщина находится в тяжелом состоянии.

В четверг, 4 февраля, на улице Слобожанский, 38, в смт Двухлетняя Двуречанского района Харьковской области произошла авария, в результате которой два человека, по предварительным данным, отравились газом, сообщается в оперативной сводке Харьковской области.



Пострадавшие - жители квартиры, женщина 1957 года рождения и мужчина 1952 года рождения. Женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в Купянскую центральную районную больницу, мужчина скончался.