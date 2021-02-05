Ночью неизвестные совершили нападение на дом одного из жителей поселка, который организовывал протесты против карьера.

В Харьковской области неизвестные напали на дом, где проживает семья жителя Ольховки. Ему сожгли авто и пытались взорвать дом гранатой, бросив ее в окно. Однако благодаря неудачному броску, боеприпас лишь разбил окно, отскочил от стеклопакета и взорвался в желобе слива ливневки.В это время в доме находилась семья пострадавшего с 11-летним ребенком. По словам его отца, гранату бросали в окно детской.Мужчина был одним из активистов, выступавшим против строительства карьера рядом с поселком. По словам местных жителей, грузовики уничтожают дорогу через село, а активные работы тяжелой техники привели к разрушению фасадов жилых домов.На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа. Официальные подробности уточняются.