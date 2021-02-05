В Харьковской области полиция расследует обстоятельства ДТП в результате которого погибла 72-летняя жительница села Водяная Краснокутского района.

Как сообщили в полиции, 42-летний житель Краснокутского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал за рулем автомобиля ГАЗ-3110 "Волга" по улице Московской в селе Алексеевка. Возле одного из домов мужчина сбил женщину, которая скончалась на месте.



Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



Водитель прошел медицинское освидетельствование, результаты которого подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.