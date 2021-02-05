Харьковчане ошибочно пытаются передать показания счетчика компаниям – поставщикам голубого топлива. Из-за этого случаются недоразумения. Кому же передавать данные газомера, в том числе, если вы сменили поставщика?

Показатели счетчика потребители должны передавать газораспределительным компаниям – облгазам. Именно они ведут учет этих показателей, а затем передают информацию для формирования счетов газопоставляющим компаниям, акцентируют внимание специалисты «Газправды».Даже после смены поставщика газа вас будет обслуживать тот же облгаз, что и раньше, и стоимость услуг по распределению газа не изменится. Показатели счетчика вы также должны передавать том же оператору газораспределительных сетей (ГРС), что и раньше: то есть харьковчане – «Харьковгоргазу», а жители области – «Харьковгазу». При этом показатели счетчика нужно передавать, указывая номер лицевого счете именно своего облгаза, а не старого поставщика (в газсбытах и облгазах они могли совпадать). Личный счет облгаза можно найти в платежке за распределение газа за предыдущий месяц.А чтобы не переплатить за газ в феврале, нужно вовремя зафиксировать показатели счетчика. Ведь с февраля и до конца марта в Украине будет действовать предельная цена на газ – 6,99 грн за кубометр. Тогда как у большинства потребителей – харьковчан и жителей области, – поставщиком газа у которых является «Харьковгаз сбыт», цена в январе достигала 9,91 грн за кубометр, что на 40% превышает предельную цену в феврале.– В случае несвоевременной подачи показаний счетчика за январь есть угроза получить большую платежку за газ. Ведь облгаз (оператор ГРС, которому передают показатели счетчика) может рассчитать потребленный вами объем на уровне планового (в данном случае – высшего) месячного объема потребления, – предупреждают специалисты. – Таким образом, потребители рискуют заплатить за больший объем газа, нежели потребили в январе, и по цене 9,91 грн, а не 6,99 грн за кубометр.Уже в феврале и марте объем потребления (по цене до 6,99 грн за кубометр) будет уменьшен.Итак, чтобы избежать переплаты, специалисты рекомендуют:– вовремя подать показатели счетчика за январь – до 5 февраля;– зафиксировать показатели счетчика на фото и видео для своего облгаза.Передать показания счетчика можно следующим образом:– через личный кабинет на сайте оператора ГРС – «Харьковгоргаза» (khgor.104.ua) или «Харьковгаза» (kh.104.ua);– по телефону;– в мобильном приложении или чат-боте;– путем указания показаний в оплаченном счете (квитанции абонентской книжки);– по электронной почте.