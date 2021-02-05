Украинцев будут вакцинировать мобильные бригады, а также медики на базе пунктов прививок.

Об этом на брифинге в пятницу, 5 февраля, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.- Будет создано около 350 бригад. В состав бригады входят один врач, один резервный врач, две медицинские сестры, одна резервная медицинская сестра и один водитель. Всего в них задействовано около 2200 специалистов, - заявил Ляшко.Также Ляшко рассказал, что госпредприятие Укрвакцина способно принять на склад и хранение одновременно до 30 миллионов доз вакцины.- Региональный уровень - 25 заведений в областных центрах, имеют необходимые мощности складов для хранения в объеме трехмесячной потребности, - отметил Ляшко.Он также добавил, что районный уровень предусматривает 490 пунктов хранения, где смогут хранить до 2-4 недельных объемов.Напомним, сегодня стартовал недельный семинар по вакцинации, который специалисты ВОЗ проводят для украинских медиков.Накануне глава Минздрава сообщил, что в Украине вакцинация ориентировочно начнется с 15 февраля.