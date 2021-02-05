В Харьковской области миллионерами являются свыше трехсот человек.

Как сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Харьковской области, в 2019 году 375 жителей Харьковской области задекларировали доход, превышающий более миллиона гривен.По данным фискалов, среди миллионеров – 265 мужчин и 110 женщин."Общая сумма задекларированных ими доходов составила 2614,7 млн гривен", - сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Харьковской области.Всего декларации в 2019 году подали 35 398 человек. Они задекларировали 5 384,8 млн грн.В налоговой также напомнили, что с 1 января началась кампания по декларации доходов, полученных гражданами в 2020 году.