В Харьковской области миллионерами являются свыше трехсот человек.Как сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Харьковской области, в 2019 году 375 жителей Харьковской области задекларировали доход, превышающий более миллиона гривен.
По данным фискалов, среди миллионеров – 265 мужчин и 110 женщин.
"Общая сумма задекларированных ими доходов составила 2614,7 млн гривен", - сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Харьковской области.
Всего декларации в 2019 году подали 35 398 человек. Они задекларировали 5 384,8 млн грн.
В налоговой также напомнили, что с 1 января началась кампания по декларации доходов, полученных гражданами в 2020 году.