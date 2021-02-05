Слышала, что сейчас можно сменить не только имя и фамилию, но и отчество. Как это сделать? Я ношу отчество биологического отца, которого в глаза не видела – он бросил маму, когда она была беременной. Меня всю жизнь воспитывал отчим, который мне стал настоящим отцом – именно его отчество и хочу носить. Алина

Любой украинец может сменить отчество с 14 лет, но в этом случае – с согласия родителей, а самостоятельно – с 16 лет.По информации Минюста, сделать это можно по упрощенной процедуре, обратившись в отдел РАГС. Для смены отчества нужно предоставить свой паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, если состоите в браке, и если есть несовершеннолетние дети – необходимо свидетельство об их рождении.На данный момент государственный взнос за подобную процедуру составляет 5,1 гривны.Напомним, что в ноябре прошлого года парламентарии положительно проголосовали за такое изменение.