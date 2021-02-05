Регион оказался на первом месте по количеству незаконных свалок мусора, в два раза опережая Херсонскую область, которая занимает вторую строчку статистики.

Как сообщил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный, в 2020 году экологическая инспекция выявила на территории Харьковской области 451 незаконную свалку мусора. По данным экологов, такое количество делает регион безоговорочным лидером по количеству свалок, значительно опережая Херсонскую область, где выявлено 220 подобных объектов.«Сфера обращения с отходами остается для Украины крайне проблемной. В частности, 22% населения вообще не обеспечены услугами по вывозу мусора, а треть полигонов в стране не соответствует нормам экологической безопасности.Ответственность за несоблюдение природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами лежит на органах местного самоуправления. Именно они обязаны обеспечивать сортировки, вывоза, захоронения и утилизации мусора в соответствии с экологическим законодательством», - отметил Малеваный.