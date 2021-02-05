Минэкономики ожидает, что при оптимистическом сценарии цены на газ для населения в 2021 году вырастут на 20%, в 2022 году - на 10%, а в последующие два года будут увеличиваться по 5% ежегодно.

Об этом говорится в сценарии развития экономики, пишет ЭП.Отмечается, что в 2020 году газ для населения подорожал на 56,3%. То есть ожидания Минэкономики далеки от реальности. Ведь при прогнозах обычно учитывается уровень изменений предыдущих лет.Тем ни менее, согласно прогнозу министерства, цены на газ повлияют на тарифы на отопление и горячую воду. В этом году за них придется платить на 16-18% больше, чем в прошлом. В следующем году рост составит 6-9%, а в 2023-2024 годах - от 3 до 5%.Цены на электроэнергию вырастут на 38% (по пессимистическому сценарию) и 52% (при оптимистическом). В 2022 году электричество подорожает еще на 15-20%.