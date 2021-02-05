Харьковчан приглашают зарядиться позитивом – в это воскресенье в Харьковской областной филармонии состоится первый в нынешнем году «Зимний концерт» Детского симфонического оркестра Kharkiv Music Fest.

Как рассказала «Вечернему Харькову» PR-директор Kharkiv Music Fest Ирина Пелипко, «Зимним концертом» организаторы фестиваля решили отпраздновать начало последнего месяца зимы. В программе – Бортнянский, Моцарт, Бетховен, Бах.Приглашенный гость, солист вечера – саксофонист-вундеркинд Кента Игараши, лауреат более 30 международных конкурсов, обладатель пяти Гран-при. Родился он в Японии, но в пятилетнем возрасте вместе с мамой переехал в Киев. В семь лет взял первые уроки игры на саксофоне и фортепиано, пел в хоре. Свой первый диск он записал в 13 лет, а в 15 лет уже стал настоящей музыкальной звездой.– 7 февраля Кента Игараши исполнит Концерт для флейты с оркестром ре минор Карла Филиппа Эмануэля Баха. За дирижерским пультом в первом отделении концерта – обладательница Гран-при Всеукраинской открытой музыкальной олимпиады «Голос країни» Наталья Стець, – рассказывает Ирина Пелипко. – В 2017 году она была ассистентом главного дирижера Оксаны Линив на постановке оперы Чайковского «Евгений Онегин» в оперном театре города Грац в Австрии. С 2019 года Наталья – дирижер в Kyiv Symphony Orchestra. Также в ее активе – выступления на известных международных фестивалях.Второе отделение концерта пройдет под руководством Виталия Ляшко – главного дирижера Детского симфонического оркестра KharkivMusicFest, артиста Академического симфонического оркестра Харьковской филармонии, Молодежного академического симфонического оркестра «Слобожанский».Напомним, Детский симфонический оркестр Kharkiv Music Fest – коллектив, который призван объединить талантливых детей Харькова и дать им возможность музицировать вместе, знакомиться с шедеврами классической музыки, выступать на лучших концертных площадках города.Вход на концерт – по приглашениям. Получить приглашение можно, заполнив онлайн-форму.