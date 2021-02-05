Хочу сменить поставщика газа. Подскажите, как это сделать и где найти самую дешевую альтернативу? Сколько раз я смогу его менять и можно ли будет потом вернуться к предыдущему? Марина Геннадиевна

Выбрать нового поставщика газа и проверить, есть ли у компании лицензия, можно на сайте НКРЭКУ.Затем нужно подать заявление новому поставщику. Это можно сделать на сайте поставщика или отправить скан-копию заявления по электронной почте.Вместе с заявлением следует отправить: копии документов, которые подтверждают право собственности на жилье, паспорта, а также регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, копию последнего счета за поставки газа (чтобы подтвердить отсутствие долгов по оплате перед предыдущим поставщиком). Поставщик может сам определить перечень необходимых документов – об этом он должен сообщить на своем сайте.После этого ожидайте сообщения от поставщика. Он должен уведомить, с какого числа начнет предоставлять услугу. Ваше заявление должны рассмотреть в течение 20 дней.Предыдущий поставщик обязан выслать вам счет в течение шести недель, а вы должны рассчитаться с ним в течение десяти дней с момента получения счета.Новый поставщик должен зарегистрировать потребителя в собственном реестре.Что важно знать:– при наличии долгов новый оператор может (но не обязан) отказать в присоединении. Долги клиент обязан оплатить добровольно либо через суд;– если есть совладельцы жилья, нужно заявление об их согласии на смену оператора. Для доверенных лиц дополнительно нужна скан-копия доверенности;– переходить от одного оператора к другому можно неограниченное число раз и как угодно часто.