Игорь Черняк прокомментировал иск от фракции блока Светличной в Харьковский окружной административный суд, с целью обжаловать скандальное решение об избрании секретаря горсовета.

Как рассказал депутат фракции «Разом!», ситуация с одиозным решением об избрании секретаря Харьковского городского совета вызвана совместными действиями территориальной избирательной комиссии и городской власти.«Территориальная избирательная комиссия, которая должна быть независимым органом, стала в этой ситуации политическим субъектом. Не может у нас глава ТИК принимать политические решения, которые определяют и подменяют волю избирателей», - заявил Черняк у здания окружного административного суда Харькова, куда члены партии подали иск.