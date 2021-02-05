По состоянию на 5 февраля в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 53 562 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 78 853 случая заболевания COVID-19, 5 944 человека находятся под медицинским наблюдением, 71 501 пациент выздоровел, 1 408 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 5 февраля в Украине зафиксировано 4 923 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 237 169 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 23 387 человек умерли, 1 063 591 - выздоровели.