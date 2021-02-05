По состоянию на декабрь средняя зарплата в Харьковской области составила 11 969 гривен. Это на 15,3% больше, чем в ноябре, и в 2,4 раза больше минимальной заработной платы.

За год средняя зарплата в гривенном эквиваленте выросла на 15%, сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области.Больше всего в Харькове получают специалисты таких отраслей:– информация и телекоммуникации – 29 854 грн;– государственное управление и оборона – 21 939 грн;– обязательное социальное страхование – 21 939 грн;– поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 16 949 грн;– добывающая промышленность и разработка карьеров – 16 862 грн;– финансовая и страховая деятельность – 15 659 грн;– профессиональная, научная и техническая деятельность – 14 489;– строительство – 13 107 грн;– транспорт – 12 510 грн;– почтовая и курьерская деятельность – 12 510 грн.Меньше всего зарабатывают специалисты таких отраслей:– временное размещение и организация питания – 5 758 грн;– оптовая и розничная торговля – 8 413 грн;– ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 8413 грн;– искусство, спорт, отдых – 9 349 грн;– административное обслуживание – 9 299 грн;– операции с недвижимостью – 9 484 грн.