Полицейские Харькова устанавливают обстоятельства, при которых малолетний ребенок остался на улице без присмотра взрослых.

4 февраля около 23:00 в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Тракторостроителей по проезжей части бегает женщина в неадекватном состоянии с ребенком на руках. По адресу работники полиции обнаружили заявителя и маленькую девочку. По словам мужчины, женщина сбежала и оставила ребенка на улице без присмотра.Полицейские установили личность матери ребенка и выяснили, что 30-летняя харьковчанка систематически злоупотребляет наркотиками. Сейчас устанавливается ее местонахождение для привлечения к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Информация внесена в Единый учет Харьковского районного управления полиции № 2.Дальнейшую судьбу малышки будет решать служба по делам детей Московского района Харькова.