Зимой в Харькове нередко можно увидеть грачей и скворцов. Наблюдать за ними – одно удовольствие. Но почему теплолюбивые птицы остаются зимовать в городе, предпочитая природные ландшафтам урбанистические пейзажи?

Птицы хорошо чувствуют климатические колебания

В городах птицам нравится доступность кормов

Вороновых часто привлекают свалки

Северные мигранты улетят

Пребывание теплолюбивых, как принято считать, пернатых в городе удивляет харьковчан.– А как же известные с детства «Грачи прилетели», «Скворцы прилетели» – изумляется харьковчанка Настя. – Появление этих птиц – свидетельство начала весны. На зиму они в теплые края улетают, насколько я помню со школьной скамьи.В конце января в Немышлянском районе Харькова горожане наблюдали стаю скворцов. Птицы нахохлившись сидели на дереве, изредка перелетая с ветки на ветку.– Скворцы севера и востока Украины – перелетные. На период холодов, ориентировочно со второй половины октября (в зависимости от погодных условий) и по март, они, как правило, улетают в более теплые места для зимовки – на юг Украины, в Южную Европу, страны Средиземноморья. При перелетах эти певчие птицы могут преодолевать расстояния до двух тысяч километров. Однако в этом году вестники весны решили поспорить с природой и остались зимовать в Харькове, – рассказывает руководитель пресс-службы Харьковского зоопарка Жанна Сивуха.Скворцы, по ее словам, всеядны – питаются животной и частично растительной пищей.Могут собирать насекомых и их личинок, зимующих в укромных местах, а также питаться рябиной и другими дикорастущими плодами, семенами.– А с учетом того, что животные гораздо лучше человека чувствуют климатические колебания, можно предположить, что февраль будет «не зимним» месяцем и весна придет раньше, чем обычно, – говорит Жанна Сивуха.Нередко зимой харьковские дворики посещают и представители семейства вороновых – вОроны и ворОны, галки и сойки, грачи. По словам Жанны Сивухи, к зимовке в городах птиц подталкивает обилие и доступность кормов.– Особенно с наступлением холодов. В природе зимой кормовая база очень скудная. Так что птицы все чаще остаются зимовать именно в городе, – отмечает специалист. – Птицы – теплокровные существа. Средняя температура их тела составляет +41°С. Они могут сохранять активность и в холодное время года, но нуждаются в большем количестве корма. К тому же в городе более мягкие погодные условия и несравненно меньше опасность со стороны хищников.Чаще всего в городе встречаются галки, серые ворОны и грачи – обычно они питаются, собираясь в стаи, и создают скопления для ночлега. Компанию им часто составляют сороки.– Это всеядные птицы. Они едят насекомых и другие беспозвоночных животных, яйца других птиц, мелких млекопитающих, ягоды, плоды и семена растений. Часто употребляют в пищу падаль и отходы, поэтому не пренебрегают и мусорками. Богатая кормовая база свалок, расположенных около города, привлекает вороновых – там можно наблюдать огромное скопление этих птиц на ограниченной территории, – рассказывает Жанна Сивуха.Достаточно комфортно чувствуют себя в Харькове вОроны и сойки.– ВОронов – самых крупных птиц этого семейства – в городских условиях можно встретить только там, где есть возможность найти разного рода мясные отходы, – рассказывает Жанна Сивуха. – А сойки обитают исключительно среди деревьев и в стаи собираться не любят.С приходом весны количество вороновых в городе будет заметно уменьшаться – это связано с отлетом северных птиц-мигрантов.– Большинство грачей и серых ворон, которых мы видим всю зиму – не местные. Это «иностранцы», которые гнездятся в средней полосе России, – поясняет Жанна Сивуха. – Но у нас есть и местные птицы-горожане, гнездящиеся в Харькове. После завершения гнездового периода плотность птиц увеличится за счет вылета молодняка. Но уже к середине лета вороновых в городе останется мало, поскольку в этот период они кочуют по прилегающим естественным биотопам. А вот с наступлением осени птицы снова массово вернутся в город для зимовки.