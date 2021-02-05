Верховная Рада в пятницу, 5 февраля, поддержала во втором чтении законопроект, который предусматривает полноценную работу электронных трудовых книжек и автоматическое начисление пенсии.

За законопроект №3623 проголосовали 265 нардепов.Документ упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.В частности, предусматривается назначение пенсии через личный электронный кабинет на вебпортале е-услуг Пенсионного фонда. Это можно будет сделать без заявления лица.Закон предусматривает, что Реестр застрахованных лиц формирует и ведет Пенсионный фонд. Включение ПФУ в реестр застрахованных лиц недостающих сведений о трудовой деятельности работников должно состояться в течение пяти лет со дня вступления в силу данного закона. Сведения будут подавать страхователи или застрахованные лица.Если в системе будут отсутствовать данные о страховом стаже, необходимом для назначения пенсии по возрасту, территориальный орган ПФУ обязан информировать застрахованное лицо об этом и о необходимости их представления.