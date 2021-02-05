Нардеп заявила об опасной тенденции со злоупотреблением использования средств "ковидного" фонда.

Народный депутата Украины и лидер Блока «Разом!» Юлия Светличная, выступила в Верховной Раде, рассказав о росте случаев злоупотребления использования средств фонда борьбы с пандемией.В частности, Светличная акцентировала внимание на ситуации закупке средств защиты, которую по упрощенной процедуре провел Департамент гражданской защиты Харьковской облгосадминистрации. Согласно данным реестра, в стенах администрации заключили шесть договоров на сумму 25 миллионов гривен, в рамках которых Департамент закупил маски, перчатки, щитки, защитную одежды, санитайзеры и респираторы по цене, превышающую рыночную от двух до пяти раз.«Пока совесть спит, или ее вообще нет, я прошу немедленно Кабинет Министров Украины вмешаться в эту ситуацию. Навести порядок в закупках средств индивидуальной защиты и всего, что касается здоровья и жизни граждан. Также упорядочить все закупки на региональном уровне, и жду четкой и взвешенной реакции правоохранительных органов на эту ситуацию», - заявила депутат.