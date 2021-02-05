В городе Лозовая есть риск прекращения подачи воды жителям.

Об этом сообщили в горсовете.Директор ГП "Лозоваводосервис" КП "Теплоэнерго" Владимир Кириченко в который раз акцентировал внимание, что с ростом стоимости энергоносителей, покупной воды и увеличением минимальной заработной платы предприятие несет значительные убытки.Так, за прошлый год и январь 2021 года из-за разницы между действующим тарифом и фактическими затратами предприятие потеряло более 10 миллионов гривен. По словам Кириченко, каждый месяц убытки будут расти на 1,2 миллиона. Задолженность за покупную воду перед КП "Харьковводоканал" по состоянию на 1 января 2021 года составляет 10 миллионов гривен, предприятие уже неоднократно предупреждало об ограничении подачи. Население же за полученные услуги задолжало ГП "Лозоваводосервис" 27 миллионов.Такое положение дел ставит под угрозу обеспечение города водой, делает невозможным закупку материалов для проведения ремонтов сетей, приводит к задержке выплаты заработной платы. Работники предприятия жалуются, что не могут нормально кормить свои семьи и оплачивать коммунальные услуги.Руководитель ГП "Лозоваводосервис" добавил, что предприятие стало заложником ситуации, поэтому было вынуждено предложить новый тариф на воду и водоотвод. Представителей инициативной группы, которые присутствовали на заседании, депутаты и коммунальщики призвали к конструктиву. Они заверили, что готовы предоставить для изучения необходимые документы о финансовом состоянии ГП "Лозоваводосервис", выслушать все предложения по выходу предприятия из тяжелого финансового состояния и формировании тарифа.На первое заседание рабочая группа, в которую войдут шесть человек от инициативной группы, депутатская комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в полном составе и специалисты ГП "Лозоваводосервис", соберется сегодня, 5 февраля.Кроме того, предприятию поручено подготовить четкий план работы с абонентами, которые задолжали за услуги водоснабжения и водоотведения.