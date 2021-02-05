Метеорологи сделали прогноз погоды в Харькове на 6-7 февраля.

Как сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии, в субботу в городе: ночью - без существенных осадков, днем - небольшой снег, ветер – 7-12 м/с, порывы – 15-20 м/с. Температура воздуха ночью – 11-13 градусов мороза, днем – 4-6 градусов ниже нуля.В воскресенье – переменная облачность, без осадков, на дорогах - гололедица, ветер – 5-10 м/с. Температура воздуха ночью – 12-17 градусов мороза, днем – 7-12 градусов ниже нуля.