Глобальное потепление в Южном Китае вызвало изменения природной среды, что стало причиной резкого увеличения видового разнообразия летучих мышей - первичного резервуара для возникновения нового коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом говорится в исследовании ученых из Великобритании, Германии и США, которые были опубликованы в журнале Science of the Total Environment.Глобальные климатические изменения - повышение температуры, увеличение количества солнечного света и углекислого газа в атмосфере - изменили состав растительности и естественную среду обитания животных во многих регионах мира.Масштабное экологическое исследование, проведенное на юге Китая и в прилегающих областях Мьянмы и Лаоса, выявило существенное изменение типа растительности в этих районах за последнее столетие. Это создало благоприятную среду для проживания летучих мышей.Известно, что число новых вирусов, зарождающихся в популяции летучих мышей, напрямую зависит от числа локальных видов этих животных. Согласно подсчетам ученых, только в одной провинции Юньнань начиная с начала ХХ века появилось 40 новых видов летучих мышей, потенциально принесших с собой около 100 типов коронавирусов. Из-за потепления и связанного с ним бурного роста тропических лесов этот регион, по словам исследователей, стал "глобальной горячей точкой" зарождения новых зоонозных патогенов.В мировой популяции летучих мышей, по оценкам ученых, сегодня находится около 3000 типов коронавируса. Каждый вид этих животных переносит в среднем 2,7 коронавируса. Большинство коронавирусов, переносимых летучими мышами, не передаются человеку. Но увеличение количества видов летучих мышей в конкретном регионе повышает вероятность того, что там зародится опасный для человека патоген.Исследование показало, что за последнее столетие изменения климата также привели к увеличению количества видов летучих мышей в регионах Центральной Африки и отдельных частях Центральной и Южной Америки.