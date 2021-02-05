Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.Овен (21.03–20.04)
Члены семьи будут удивительно милы и дружелюбны. Ответьте им взаимностью, и день можно считать прожитым не зря. Завтра события резко поменяют темп и направление. Придется действовать нетривиально.
Телец (21.04–20.05)
Будьте готовы – вам предстоит довольно сложный выбор, причем в такой непростой сфере, как личные взаимоотношения. Некоторые слова и действия удивят вас. Планы на завтрашний день могут измениться.
Близнецы (21.05–21.06)
Если жизнь подкинула лимон, зачем его есть? Можно сделать лимонад. Витающий в воздухе ветер перемен грозится задеть вас своим нежным крылышком. Постарайтесь не дать ему оторвать вас от земли.
Рак (22.06–22.07)
В своем стремлении к осуществлению мечты вы не станете церемониться с теми, кто попытается преградить вам путь. Постарайтесь никого не покалечить. Завтрашний день обещает быть удачным.
Лев (23.07–23.08)
Эти дни будут тихими, спокойными и достаточно продуктивным, если удастся заставить себя что-нибудь сделать. Завтра претворите свою маленькую мечту в жизнь – и день не пройдет даром.
Дева (24.08–23.09)
У вас появится возможность заключить выгодную сделку. Характерной ее чертой должна быть простота. Если предложат что-то сложное, не соглашайтесь. Завтра ваши труды принесут удовлетворение.
Весы (24.09–23.10)
Похоже, вам предстоит сыграть роль боксерской груши – можете оказаться между двумя ссорящимися людьми и получите, соответственно, от обоих. Завтра будьте готовы отвечать за свои действия.
Скорпион (24.10–22.11)
Скорее всего, вас ожидают довольно напряженные дни. Следует хорошенько подготовиться психологически. Завтра неплохо бы заняться самоанализом, уединившись в уголке с бутылочкой чего-нибудь.
Стрелец (23.11–21.12)
Возможно, вы слишком широко шагаете, отсюда и треснувшие брюки. Придется чуть-чуть умерить шаг. Завтра на вашем лице будет написано все, о чем вы думаете, так что скрыть ничего не удастся.
Козерог (22.12–20.01)
Ваши близкие будут на удивление лояльны по отношению к вам. Пользуйтесь моментом. Завтра может появиться ощущение, что окружающие поголовно впали в детство. Присоединяйтесь к ним.
Водолей (21.01–20.02)
Серьезные дела лучше отложить. Вы склонны искать себе оправдание, хотя вас никто не обвиняет. Будьте осторожны, ибо в своем поиске можете увлечься. Завтра есть опасность выставить себя дураком.
Рыбы (21.02–20.03)
Энергии у вас много, а вот задачи вы склонны ставить неисполнимые. Возьмитесь лучше за что-нибудь реальное, и станете гордым обладателем синицы. Завтра пассивность противопоказана.