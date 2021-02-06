Почти полторы тысячи объектов Харьковской области совсем недавно внесли в Госреестр недвижимых памятников Украины. Однако немало уникальных зданий, представляющих историческую и культурную ценность, до сих пор не получили охранного номера. А значит, по-прежнему находятся под угрозой варварской перестройки или уничтожения. А сколько их уже исчезло с лица Харькова...

Делайте с ним что хотите



О вновь выявленных объектах забыли

Школа Квитки тает на глазах

Дом Сурукчи переживает не лучшие времена

Дом Синяковых пошел под снос

Дома сестер Синяковых больше нет

На месте флигеля Петникова – многоэтажки

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в Госреестр недвижимых памятников Украины почти 1500 памятников культурного наследия Харьковской области по категории «объекты местного значения» – на основании Закона Украины «Об охране культурного наследия» приказами от 14 и 18 января 2021 года.По словам заместителя директора областного коммунального учреждения «Харьковский научно-методический центр охраны культурного наследия» Виктории Черкаско, официальный статус памятников местного значения получили 1476 объектов культурного наследия – памятников истории и монументального искусства в Харькове и Харьковской области. Среди них – здания, братские могилы и индивидуальные захоронения, мемориальные комплексы, памятники известным деятелям и т.д. Раньше они входили в советский Реестр памятников культуры, который давно утратил силу.– Все эти объекты культуры были под охраной государства еще с советских времен. После 1990-х они тоже охранялись, имели статус памятника, но не были в реестре. Теперь почти все эти объекты после новых исследований внесены в Госреестр недвижимых памятников Украины, – уточнила Виктория Черкаско.В частности, в перечень достопримечательностей попало здание Института проблем эндокринной патологии на ул. Алчевских, 10, в котором работали известные ученые-физиологи: академик АН УССР Василий Данилевский и член-корреспондент АН УССР Елизавета Приходькова.Также в госреестр внесен памятный знак украинскому писателю Мыколе Хвылевому на ул. Пушкинской, 87, установленный на его символической могиле в Молодежном парке (бывшее городское кладбище). В этом списке – и двухэтажное здание на ул. Багалея, 9, которое харьковчане называют «Домом историка», где жил с семьей академик Дмитрий Багалей и где до сих пор проживают его потомки.В новый госреестр попал дом 1-й мужской гимназии на пр. Московском, 24. Здание, построенное в 1814 году, является ярким примером архитектуры эпохи классицизма. Здесь учился с первого по третий класс (1873–1876 гг.) Владимир Вернадский – один из основателей Украинской академии наук.По словам замдиректора областного коммунального учреждения «Харьковский научно-методический центр охраны культурного наследия» Виктории Черкаско, ранее в новый Государственный реестр памятников Украины национального значения внесли памятники истории, монументального искусства и археологии.По словам культуролога, краеведа, профессора НТУ «ХПИ» Михаила Красикова, сегодня это событие подается как триумф и проявление постоянной заботы местных и центральных органов власти о культурном наследии страны. На самом же деле все не так радужно, как хотелось бы.– Процесс переноса объектов из одного списка в другой растянулся на годы, и этим обстоятельством успели воспользоваться негодяи, – замечает Михаил Красиков.По его словам, многие из этих объектов долгие годы находились в подвешенном состоянии. В старом списке они есть, а в новом еще нет, то есть, защита со стороны государства у них вроде как имеется – та еще, советская, – но в то же время ее как бы и нет. В результате немало уникальных зданий в этот период пострадало.– Собственник подает документы на реконструкцию здания. Чиновники обязаны проверить, является ли данный объект памятником. Но они ищут информацию не в старых списках, которые были действующими до внесения здания в новый реестр, а в новых, пополнявшихся очень скудно. И я не исключаю, что это следствие не только чиновничьей волокиты, бюрократии, нежелания выполнять свои обязанности, но и коррупционных манипуляций. Слишком многие не заинтересованы в том, чтобы дом имел статус памятника. И в первую очередь – его владелец, у которого свои планы в отношении объекта, и зачастую вовсе не сохранение, а перестройка, а то и уничтожение, – говорит Михаил Красиков. – И заглядывая в новый реестр, куда был перенесен буквально мизер культурных объектов, чиновники давали выписку, что в госреестре дом не числится, а посему делайте с ним что хотите. Нередко возникала именно такая двойственная ситуация.На данный момент значительная часть памятников культурного наследия в Харьковской области, которые выдержали проверку в том числе декоммунизацией, из старого списка уже внесены в новый. А вот многие вновь выявленные, которых еще не было в советском реестре, до сих пор не получили охранного номера, поскольку соответствующие документы лежат в Минкульте годами, отмечает Михаил Красиков.В частности, это касается дома на ул. Конторской, 25а, где жила Зинаида Серебрякова в 1918–1920 годах. Такая же ситуация – и с домом, где располагалось Основянское земское училище им. Г.Ф. Квитки-Основьяненко (или, как его называют, школа Квитки на Москалевке), открытое стараниями харьковской интеллигенции к столетию со дня рождения писателя. Как справедливо отмечали тогда в прессе, школа в честь писателя – это лучший ему памятник.– Сложилась абсолютно дикая ситуация. Еще в 2014–2015 годах Консультативный совет по охране культурного наследия утвердил и отправил в Минкульт документы относительно постановки этих зданий на учет. И на протяжении более пяти лет они просто лежат в этом ведомстве, а здания до сих пор не получили свои охранные номера, – сетует краевед. – В новый реестр пока попадают только объекты из старого списка, а документы о вновь выявленных памятниках то ли потеряны, то ли отложены в долгий ящик. И теперь Центр охраны культурного наследия заставляют посылать новый пакет документов – по новой, более сложной процедуре. Подозреваю, что могут пройти еще годы до того, как эти дома будут все-таки удостоены охранного номера.Дом, где жила Зинаида Серебрякова, до сих пор не имеет охранного номераМежду тем здание школы Квитки сейчас находится в катастрофическом состоянии – окна выбиты, двери сняты, крыша наполовину разобрана.– Несколько лет назад Игорь Терехов, будучи заместителем харьковского городского головы и к тому же депутатом от того района, в котором находится школа, клятвенно заверил, что здание будет восстановлено. После длительного обивания порогов группой энтузиастов-краеведов, встреч с ним и другими чиновниками были даже подготовлены какие-то предварительные документы. А в 2017 году в газетах появились публикации, что школу Квитки (вернее, уже ее останки) исполком горсовета передает в оперативное управление отделу культуры Новобаварского района. Прозвучало громкое заявление, что после ремонта там откроют филиал музыкальной школы им. Чайковского, которая находится по соседству, и музей выдающегося украинского писателя. Директор музыкальной школы Лариса Александровна Сотникова очень переживает о том здании и делает все, чтобы об этой проблеме не забыли. Но уже больше трех лет дальше разговоров о проекте на эти два несчастных одноэтажных строения дело не идет.А здание продолжает таять на глазах: местные жители растаскивают его по кирпичику, по деревяшке, по железячке. Полтора года назад активисты обратились в мэрию с просьбой законсервировать здание, сделать навес, чтобы хоть как-то затормозить разрушение.– Власть ни на что не реагирует. Центральная запускает новую канитель со сбором бумажек, а местная, видимо, считает, что уже совершила великое благодеяние, передав дом на баланс музшколе. А дальше что? А дальше ничего не происходит, – разводит руками Михаил Красиков. – Очень хорошо, что сегодня большая часть памятников нашего региона получила «настоящие» охранные номера. Но проблем осталось не меньше, и непонятно, в какой перспективе они будут решены.Школа Квитки находится в катастрофическом состоянииЕще одна проблема заключается в том, что, по словам культуролога, многие объекты фактически являются памятниками истории, но вопреки очевидности их исторический ценности, местная власть не берет их на учет.– Например, такой совершенно очевидный памятник истории, как дом Сурукчи, который сейчас переживает не лучшие времена. Он не реставрируется – с ним происходит то, что называется «реновация». И судя по той картинке, которую можно видеть на ул. Садовой, лично мне не нравится то, что они будут делать с цоколем фасада, на этой визуализации нет демонтированной старинной ограды — очень важного элемента памятника городской среды, – утверждает Михаил Красиков. – Это дом знаменитого доктора Сурукчи, который, как известно, спас голос Федору Шаляпину. В его доме проходили концерты с участием Шаляпина, Вертинского и других артистов, это было любимое место сбора интеллигенции.По словам профессора, на здании еще в 2005 году была установлена мемориальная доска, де-факто свидетельствующая о том, что оно является памятником истории. Но только потому, что этот объект представляет ценность с точки зрения архитектуры, он имеет охранный номер и номинальную защиту со стороны государства.– А если бы здание не было столь выразительным с точки зрения архитектуры, то вся его история – Сурукчи, Шаляпин и т.д – была бы просто уничтожена, – уверен Михаил Красиков. – Несмотря на публикации в СМИ, в том числе в «Вечернем Харькове», о том, что этот дом, конечно же, должен получить статус памятника истории, – никто не собирается этого делать. Абсолютно ненормальная ситуация.А вот дому сестер Синяковых, которых называют «музами футуризма», не повезло. Здание в Никитинском переулке не представляло архитектурной ценности, а памятником истории не стало – по вине бездеятельных чиновников, которые не потрудились собрать и отправить соответствующие документы в Киев. Дом пошел под снос, и это, по словам Михаила Красикова, стало настоящей трагедией для харьковской культуры.– С этим домом связано потрясающее созвездие имен. Например, Борис Пастернак был влюблен в Надежду Синякову. 20 дней он жил под Харьковом на даче Синяковых в селе Красная Поляна, но, скорее всего, заезжал и в харьковский дом. Наде он посвятил немало стихов и ряд прозаических произведений, – рассказывает культуролог. – Велимир Хлебников тоже связан с этим домом. Это величайшая фигура, но в Харькове нигде ему нет даже мемориальной доски, не говоря уже о названии улицы или памятнике. Давид Бурлюк, Николай Асеев, Григорий Петников, Василий Ермилов, Борис Косарев и еще с десяток ярчайших личностей бывали здесь, да и Мария Синякова — всемирно известная художница, одна из звезд авангардного искусства начала ХХ века. Память о ней тоже у нас никак не увековечена. О доме Синяковых прекрасно знают краеведы, но не хотели знать чиновники.И только потому, что этот дом не имел охранного номера, вся его богатейшая история была стерта с лица Харькова.– Некая бизнес-леди, прикупив дом в Никитинском, решила, что ей не нужна эта хибара. А не построить ли на этом месте что-то многоэтажненькое? И в один «прекрасный» день дом Синяковых начали сносить. Когда пришли знатоки истории, было поздно – половины дома уже не было, – вспоминает Михаил Красиков. – И что самое страшное – с этой дамы взятки гладки, она «в своем праве», потому что дом не имел никакого статуса.Тем не менее, по мнению культуролога, виновные в данной ситуации есть, да вот только привлечь их к ответственности практически невозможно.– Есть такое понятие: «служебная халатность» — когда чиновник просто не выполняет свои обязанности. И именно из-за халатности чиновников от культуры этот дом был пущен под снос. Они и должны отвечать перед законом, – считает Михаил Красиков. – Но... не в нашей стране. Ни одного подобного дела у нас не было.Нет больше на карте Харькова дома поэта, переводчика, издателя Григория Петникова.– Один из ярчайших футуристов Григорий Николаевич Петников замечателен тем, что в 1910-е годы был одним из организаторов литературной жизни в Харькове. В 1919 году он издавал журнал «Пути творчества», в котором печаталась и Зинаида Серебрякова, – рассказывает краевед. – Он был блестящим переводчиком. Кстати, «Сказки братьев Гримм», которые мы читали в детстве, издавались именно в его переводе. Он вырос в Харькове. Его небольшой домик на Московском проспекте я навещал еще лет пять назад. И вот как-то в Харьков приехал зарубежный исследователь, который интересовался авангардом. Мы поехали на Московский проспект. Представьте себе мой ужас, когда вместо флигелечка Григория Петникова мы увидели... многоэтажки. А ведь у этого дома большая история. Там жил Хлебников, бывали знаменитые поэты и художники...Не факт, что подобная судьба не постигнет и дома, где жил Василий Данилевский.– Ну как они могут не быть памятниками истории? – возмущается Михаил Красиков. – В новом реестре фигурирует институт, который создал ученый, его память увековечена в названии улицы. Но два дома, где жил Данилевский, – на углу ул. Жен-Мироносиц и ул. Чернышевской, а также на ул. Мироносицкой, 62 – не являются памятниками истории! Слава богу, что дом на углу – все еще памятник архитектуры, хоть какая-то номинальная защита у него есть. А второе здание ничем выдающимся с точки зрения архитектуры не обладает, но память о великом человеке, который там жил, должна быть сохранена. Дом сейчас обитаем, пока с ним все хорошо. Но есть люди, которые хотят снести и его, и соседнее здание и сваять вместо них что-то грандиозное. Дом Данилевского абсолютно беззащитен – Департамент культуры и не собирается разрабатывать охранную документацию. Дальнейшую судьбу здания легко представить.Самое страшное, по словам культуролога, что даже если сейчас документы на статус памятника дома на ул. Мироносицкой, 62 отправят в Киев, здание просто не успеет до сноса попасть в реестр, а когда попадет, то де-факто его уже не будет.