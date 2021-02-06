Поединок Суперлиги, который должен был состояться еще в начале чемпионата, наконец-то сыгран. Николаевцы все же посетили Харьков, чтобы провести пропущенную игру первого круга. Перед матчем руководство «Соколов» внесло изменения в состав тренерского штаба.

Накануне домашней игры «Харьковских Соколов» против МБК «Николаев» руководство харьковского клуба представило команде нового главного тренера – специалиста из Литвы Ренатаса Курилионокаса. Олег Манойленко и Владимир Чурсин пока остаются в клубе.В минувшее воскресенье литовский специалист удачно дебютировал у руля «Харьковских соколов» – харьковчане победили «Николаев» со счетом 89:63.В первой четверти «Соколы» полностью завладели инициативой, сообщает ФБУ. Хозяева «перебросали» соперников, сделав 13 «выстрелов» (из них три трехочковых) против восьми (два трехочковых). К тому же «Николаев» больше нарушал правила, из-за чего подопечные Ренатаса Курилионокаса реализовали шесть штрафных выстрелов, а корабелы – два. Неплохо проявил себя Владимир Шевченко, набравший 11 баллов. Кстати, именно он был признан лучшим игроком матча.Следующая четверть началась для «Харьковских соколов» с преимуществом в 15 очков. Существенно увеличить отрыв хозяевам не удалось, но они смогли реализовать на один бросок больше.Третья четверть решила исход игры. Корабелы смогли набрать лишь семь очков, тогда как «Соколы» – 24. Это позволило хозяевам повести в счете с перевесом в 34 очка.В заключительной части благодаря космическому гандикапу харьковчане стали более раскованными. Они играли в свое удовольствие, демонстрируя красивые проходы и работу с мячом. Этим вопользовался «Николаев» и смог забрать в свой актив одну четверть. Однако изменить общую ситуацию корабелам не удалось – 89:63 в пользу «Харьковских соколов».Для харьковчан эта победа стала пятой в чемпионате. Николаев проиграл третий матч кряду и остается на последнем месте в Суперлиге. У «Соколов» – на два очка больше.