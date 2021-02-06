Вклад в экологию – харьковский биотехнолог скармливает пищевые отходы червям и получает чудо-удобрение. Он мечтает открыть в Харькове учебно-практический центр для повышения уровня экологической культуры школьников. Однако город выказал полное равнодушие к его идее.

Старатели из Калифорнии работают без шума и запаха

Теория без практики мертва

Харькову это не интересно

«В ведро выбрасывай»

Утилизация и переработка мусора — одна из важных тем современного мира. И если раздельный сбор и рециклинг, то есть переработка с целью повторного использования, пластиковых, бумажных, металлических и других технологичных бытовых отходов худо-бедно в нашей стране налаживается, то пищевые по-прежнему чаще всего попадают в мусорный контейнер во дворе, а оттуда — на полигон, не принося ничего, кроме вреда: производства свалочного газа.Между тем пищевые отходы можно без особых затрат превратить в биогумус, или вермикомпост – очень ценное удобрение. Именно этим и занимался биотехнолог Виктор Власенко, когда его пригласили на биофабрику в Донецк – еще до того, как начались военные действия.– Знакомый пригласил меня на предприятие в качестве биотехнолога по переработке органических отходов, – рассказывает Виктор. – Над органикой у меня трудились старатели – калифорнийские черви. Без шума и запаха они поедали бытовые пищевые отходы, а также подгнившие неликвидные помидоры, огурцы, лимоны, апельсины, которые нам отдавали овощные магазины, и опавшую листву, которую поставляли местные дворники, превращая их в ценнейшее удобрение для питания растений – биогумус, который потом отправлялся на сельхозпредприятия для подкормки различных растений.По словам Виктора, пять горстей биогумуса, созданного червями, заменяют 50-килограммовый мешок навоза. Причем биогумус, богатый азотом, фосфором, калием, кальцием и другими микроэлементами, начинает «работать» на повышение урожайности уже на следующий день. Внесение его под овощные культуры увеличивает урожайность на треть, а при выращивании земляники – вообще на 50%. Кроме того, овощи и фрукты, выращенные на биогумусе, содержат больше сахаров и крахмала.На той биофабрике, по словам Виктора Власенко, была налажена работа со школами – ребятишкам не только рассказывали, но и наглядно демонстрировали пользу сортировки и переработки отходов. Непросто было донести идею до руководства школ, до родителей, но коллективу фабрики это удалось.– В школах организовали сбор органических отходов. Отправляясь на уроки, дети захватывали с собой из дома пакетик с остатками пищи и выбрасывали в контейнер, установленный около школы. Кода он наполнялся, приезжал сотрудник биофабрики и забирал, – рассказывает Виктор. – Приглашали детвору на предприятие – показывали, как происходит переработка, что в результате получается и как биогумус может быть использован. Раздавали чудо-удобрение детям, они разбрасывали его на клумбах и зеленых участках возле школы, около своих подъездов, выращивали на грядках цветы, какую-то зелень, огурцы, помидоры, фотографировали с помощью телефона и приносили в школу. А мы учредили призы. Также вместе со школьниками мы проверяли нитратомером овощи с рынка на содержание в них «химии». А ее там – мама, не горюй! Это результат избыточного применения минеральных удобрений, альтернативой которым может стать тот же биокомпост, к производству которого дети тоже приложили руку.Познакомили детвору и с микрогрином, который они с удовольствием выращивали в теплицах и дома на подоконниках.– Микрозелень – это молодые ростки овощных растений и трав. Они невероятно полезны, поскольку содержат повышенное количество питательных веществ, витаминов, минералов, аминокислот. Это сейчас очень модный тренд в кулинарии, системе здорового питания во всем мире, – говорит биотехнолог.С началом военных действий Виктор вернулся в Харьков и продолжил заниматься биокомпостированием. Будучи уверенным, что экокультуру нужно прививать с детства, он загорелся идеей создать в нашем городе учебно-практический центр для приобщения школьников к экологичному образу жизни.– В Украине есть школы, которые занимаются вермикомпостированием. Например, в одной из школ в Виннице создали школьный дендропарк, вермиленд, куда планируют приглашать туристов. Аналогичный пилотный проект я хотел запустить в Харькове – сделать акцент на охране окружающей среды через образовательную сферу, – рассказывает энтузиаст. – Обошел все учебные заведения в своем районе – никому это не интересно, нет никакого понимания, зачем это нужно. Звонил в городской департамент образования – там тоже руками разводят: «Даже не знаем, какого специалиста вам посоветовать, чтобы обсудить данный вопрос».Тогда, заручившись поддержкой единомышленников из НТУ «Харьковский политехнический институт», которые заинтересовались идеей переработки органических отходов, Виктор отправился с предложением об открытии вермифермы и экологического учебного центра в экопарк.– Я все там обошел, осмотрел и говорю администрации: «Там навоз у вас лежит – могу его перерабатывать». Выслушали меня и спрашивают: «А сколько это будет стоить?» – «Нисколько. Создаете условия для работы, и имеете прибыль, вкладывая в дело... навоз. Получаете супер-удобрение, у вас много редких деревьев, которые обрадуются такой подпитке. Кроме того, излишки червя пойдут на корм птицам, рыбкам и так далее – это же животный белок». Посмотрели они на меня и вынесли вердикт: «Нам это не интересно».Не вызвала интереса инициатива экоактивиста и в Кулиничах.– Говорят мне: «Какие червячки? Забудь эту тему. Купи минеральных удобрений и выращивай все что хочешь – незачем голову морочить», – рассказывает Виктор. – А ведь там рядом парк, где можно было бы организовать учебно-практическую базу для детей, выращивать на биогумусе такую землянику – закачаешься. Или павловнии высадить – самое быстрорастущее растение в мире. Это декоративное дерево еще называют «дерево-феникс» или «алюминиевое дерево». Оно очищает воздух от пыли, поглощает много углекислого газа и солнечной энергии – его тень спасает в жаркий летний день. Кроме того, павловния – еще и отличный медонос. Она имеет огромные цветы, в которых немало нектара. А древесина – ценное сырье как для переработки, так и для использования в виде топлива. Для Украины это дерево пока еще в новинку. И потом, его можно высаживать во дворах, около школ – и красиво, и полезно с точки зрения очищения воздуха. У нас же фасад школы чуть-чуть подмарафетили – и все, а зеленым насаждениям внимания мало уделяют.Не обошел Виктор своим вниманием и Харьковский горсовет – нагрянул с вопросом: «Куда мне выбрасывать такие отходы, как батарейки, термометры, одноразовые шприцы, защитные маски и перчатки?».– «В ведро выбрасывай», – посоветовали мне. В городе абсолютно не налажена сеть пунктов, куда можно было бы сдавать подобные отходы. Разве что точечно, по инициативе частного бизнеса – в некоторых супермаркетах или экомагазинах, например, стоят коробки, куда можно бросать использованные батарейки. А шприцы, иголки, маски – куда это все девать? – вопрошает Виктор. – Послали меня в департамент коммунального хозяйства , а там говорят: «Мы пробовали, проводили эксперименты по раздельному сбору мусора. Установили контейнеры для различных видов отходов. Приезжаем – а они завалены чем попало».Харьковчанам чужда культура раздельного сбора мусора, идеология популярного за Западе движения «Ноль отходов», констатирует Виктор Власенко.– Никого это не волнует, – говорит он. – Закладывать это нужно со школьной скамьи, с детского сада – именно там следует прививать основы экологической культуры. В Харькове очень пассивное отношение к данному вопросу.Единомышленников Виктор нашел в организации Kharkiv Zero Waste – планирует наладить с сотрудничество с активистами.