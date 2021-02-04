Сегодня, 4 февраля, во Всемирный день борьбы с раком, в Харькове состоится первая оффлайн-презентация артбука Алены Воробьевой «Мистецтво жити під час хіміотерапії». Это книга сильной женщины, жизнь которой могла оборваться.Первые 500 экземпляров артбука были созданы при поддержке Украинского культурного фонда и переданы в библиотеки и онкоцентры по всей Украине, сообщает Bagels & Letters. После этого начинается череда публичных презентаций артбука, и первая из них – в Харькове. Книга уже получает многочисленные отзывы читателей и участвует в конкурсах: за свой визуальный стиль артбук получил первое место на конкурсе "Книга майбутнього" фестиваля Book Space.
В 38 лет организатор культурных событий Алена Воробьева узнала, что больна раком. Следующие восемь месяцев она проходила путь от отчаяния к поиску новых смыслов и ощущению любви к жизни, несмотря на критически тяжелое состояние. Из дневников, написанных Аленой в течение года, личных переписок с друзьями и комментариев психотерапевта была собрана личная история о женщине, ее внутренней боли и страхе смерти одновременно с ощущением баланса и красоты этого хрупкого состояния. Эта история стала артбуком «Мистецтво жити під час хіміотерапії».
Презентация книги состоится в четверг, 4 февраля, в 19.00 в книжном магазине Vivat на ул. Квитки-Основьяненко, 2. Для всех желающих презентация будет доступна онлайн на фейсбук-странице Vivat.