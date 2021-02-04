Сегодня, 4 февраля, во Всемирный день борьбы с раком, в Харькове состоится первая оффлайн-презентация артбука Алены Воробьевой «Мистецтво жити під час хіміотерапії». Это книга сильной женщины, жизнь которой могла оборваться.

Первые 500 экземпляров артбука были созданы при поддержке Украинского культурного фонда и переданы в библиотеки и онкоцентры по всей Украине, сообщает Bagels & Letters. После этого начинается череда публичных презентаций артбука, и первая из них – в Харькове. Книга уже получает многочисленные отзывы читателей и участвует в конкурсах: за свой визуальный стиль артбук получил первое место на конкурсе "Книга майбутнього" фестиваля Book Space.В 38 лет организатор культурных событий Алена Воробьева узнала, что больна раком. Следующие восемь месяцев она проходила путь от отчаяния к поиску новых смыслов и ощущению любви к жизни, несмотря на критически тяжелое состояние. Из дневников, написанных Аленой в течение года, личных переписок с друзьями и комментариев психотерапевта была собрана личная история о женщине, ее внутренней боли и страхе смерти одновременно с ощущением баланса и красоты этого хрупкого состояния. Эта история стала артбуком «Мистецтво жити під час хіміотерапії».Презентация книги состоится в четверг, 4 февраля, в 19.00 в книжном магазине Vivat на ул. Квитки-Основьяненко, 2. Для всех желающих презентация будет доступна онлайн на фейсбук-странице Vivat.