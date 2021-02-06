Соседи говорят, что правительство как-то усовершенствовало пенсионное законодательство. Объясните, пожалуйста, какие еще сюрпризы приготовили пенсионерам? Говорят, что на пенсию можно будет выходить за полтора года до пенсионного возраста. Это правда? Марина Владимировна

Согласно информации Минсоцполитики, на заседании правительства действительно принято решение о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования законодательства для улучшения пенсионного обеспечения граждан. Однако действовать они начнут с 2022 года.Итак, внесенными изменениями предлагается:– определить дату ежегодной индексации пенсий – 1 марта;– осуществлять ежегодную индексацию пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях;– назначать досрочно пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и другими условиями;– назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелыми, редкими заболеваниями, которым не установлена инвалидность.