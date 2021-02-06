Как должна выглядеть традиционная звуковая игрушка из глины? От чего зависят особенности ее звучания? Какую роль играла свистулька в жизни украинской семьи? 26 января в КУ «Харьковский областной организационно-методический центр культуры и искусства» открылась выставка Ольги Тимошенко «Художественные верлибры».

Спасибо валковской свистульке



Максимальная натуральность



Со свистульками устраивали соревнования

– На выставке представлены 54 работы автора, – рассказывает куратор выставки Наталия Педан.– Большинство работ – художественные керамические изделия, среди которых можно встретить характерные для сюжетов валковской керамики образы украинских хозяев и хозяек, домашних животных, фантастических созданий. Вместе с керамическими персонажами представлена серия картин из шерсти – пейзажи и цветы.– Может показаться, что с глиной можно работать грубо. На самом деле этот очень чувствительный материал и отзывается на малейшее прикосновение. Так же «реагируют» и паутинки шерсти – картина пишется маленькими цветными шерстяными мазками. Эти две техники очень похожи точностью движений, поэтому я решила объединить их в своей экспозиции, – делится автор выставки, директор Валковской школы искусств, член Национального союза мастеров народного искусства Украины Ольга Тимошенко.Главным акцентом экспозиции стала колоритная народная глиняная игрушка – свистулька. На выставке представлены целые композиции – веселые свистульки в образах баранов, бычков, кабанчиков. Крошечную свистульку можно заметить даже в забавной композиции на тему знаменитой украинской сказки «Петух и двое мышат»: два мышонка-свистульки с вожделением смотрят на тарелку в образе петуха, в которой красуются крохотные свистульки-пирожки.– Выставка олицетворяет самое знаковое для меня событие в ушедшем году, – рассказывает Ольга Владимировна. – Мне, моим коллегам из Валковской школы искусств и специалистам Областного образовательно-методического центра культуры и искусства удалось сделать валковскую свистульку национальным достоянием. Искусство изготовления звуковой глиняной игрушки «Валковская свистулька» внесено в перечень нематериального культурного наследия Украины. Я, мои коллеги и выпускники нашей школы являются носителями этого искусства. Своей выставкой я хочу сказать «спасибо» валковской свистульке и валковской глиняной игрушке.Особенность традиционной свистульки – максимальная натуральность.– Традиционные игрушки-свистульки делали с минимумом деталей, декора, разрисовок и яркого цвета, – говорит Ольга Тимошенко. – Когда я экспонировала свои работы на выставке народных мастеров в Киеве, глава Союза мастеров народного искусства Евген Шевченко отметил, что именно так выглядела когда-то народная звуковая игрушка.Традиционная народная свистулька должна быть цвета натуральной глины (к слову, для валковских игрушек Ольга Владимировна использует валковскую глину). Из декора – лишь небольшое вдавливание или мазки глиной белого и терракотового цвета. Очень редко свистульку покрывали глазурью. Каждая свистулька передавала образ, и он тоже был упрощенно-символическим. Как правило, в игрушке воплощали животных: птичек, лошадей, бычков, кабанчиков, баранчиков. Их незначительно отличали лишь форма и другие видовые детали: например, петушков можно было узнать по гребню и сережкам, свинок – по характерным ушкам, бычков, баранчиков и козочек идентифицировали по форме рогов.Приступая к созданию свистульки, керамист становится по сути и автором ее звучания.– Звук образовывается благодаря пустотелой камере внутри игрушки и попаданию в нее воздуха под определенным углом, – поясняет керамист.— Чтобы звук был чистым, внутренняя поверхность камеры должна быть максимально гладкой. Сила и высота звука зависят от размера камеры: чем она меньше, тем более высоко и пронзительно звучит свистулька. Играет роль и форма камеры: в круглой образуется глухой звук, в продолговатой и узкой – более протяжный и звонкий. Если есть боковые отверстия, с их помощью можно варьировать переливы по принципу дудочки.Ольга Тимошенко не только возрождает изготовление традиционной валковской звуковой игрушки, но и исследует ее происхождение, роль в украинском и, в частности, валковском укладе.– Свистулька играла большую роль в жизни, культуре и быте украинской семьи, в становлении, воспитании и развитии детей, в том числе и музыкальном. Глиняные игрушки привозили с ярмарки детям вместе с лакомствами – бубликами, пряниками, сладостями. Когда ребенку вручали новую игрушку, начинался процесс идентификации. Ребенок не только определял в свистульке образ животного, но и осмысливал детали. На улице дети соревновались в звучании свистулек – так формировались группа, коллектив, лидеры, – рассказывает Ольга Владимировна. – Звуковая игрушка – это кладезь в воспитании и развитии ребенка. Изготовлению валковской свистульки у меня учились многие детей. Мои ученики уже сами стали преподавателями. Сначала ребенок берет в руки кусочек влажной глины и не знает, что у него получится. Но потом видишь счастливые глаза ребенка, который закончил работу: он практически сотворил первый в жизни музыкальный инструмент. Эта работа несовершенна, но общение с глиной – животворящее состояние. Глина – связующая ниточка с тем естественным состоянием, из которого происходит человек.Выставка завершит работу 10 февраля.Фото предоставлено автором