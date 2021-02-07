Более ста протоколов о нарушении таможенных правил на сумму 16 млн грн, наложение судом санкций на общую сумму 3,4 млн грн – таковы результаты работы Слобожанской таможни Гостаможслужбы в направлении противодействия схемам ввоза гражданами автомобилей по поддельным документам за 2020 год.

Таможенники выявляют подобные схемы во время таможенного оформления, когда возникает подозрение о подделке доверенности на пользование автомобилем, а также в ходе аналитической работы, когда осуществляется мониторинг фактов перемещения через границу в режиме временного ввоза транспортных средств иностранной регистрации, сообщает пресс-служба Слобожанской таможни. В этих случаях принимается решение провести проверку подлинности представленных документов как основания для перемещения авто.Отправляются официальные запросы нотариусам и контролирующим органам Литвы, Латвии, Германии, Польши, Грузии и т.д.В ходе отработки полученных ответов и устанавливаются многочисленные факты, когда граждане предоставляют поддельные документы или содержащие ложные сведения о наименовании, характеристиках, стране происхождения, стоимости, маркировке и номерах транспортных средств.Так, за 2020 год на основании полученных ответов уполномоченных органов иностранных государств сотрудниками управления противодействия таможенным правонарушениям и контрабанде Слобожанской таможни Гостаможслужбы составлено 109 протоколов о нарушении таможенных правил по ст. 483 и ст.485 Таможенного кодекса Украины на общую сумму более 16 миллионов гривен.санкция ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины предусматривает конфискацию предмета нарушения таможенных правил и штраф в размере 100% стоимости таких предметов, ст. 485 – штраф в размере 300% от суммы недоборов.