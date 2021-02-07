В период локдауна у многих появились новые увлечения. Например, вязание – увлекательное и полезное хобби. Если вы недавно взялись за спицы или крючок, самое время попробовать связать легкую кофточку или кружевной топ – к теплым денькам успеете порадовать себя обновкой. А мы поможем выбрать подходящую пряжу.

– натуральная пряжа, хорошо пропускает воздух и при этом дает ощущение прохлады. Поэтому ее обычно используют для вязания легких летних изделий. Эта пряжа не эластична, и если вы хотите вязать вещи из хлопка спицами, то убедитесь, что нить не слишком скручена и мягкая на ощупь. Как правило, такая пряжа продается в мотках, как и шерстяная. Сильно скрученная нить хороша только для вязания крючком – салфеток, скатертей, занавесок, сеток, кружевных топов и даже купальников.– натуральная пряжа из льняных волокон для летних вещей. Она более жесткая и менее упругая, чем хлопок, и больше подходит для вязания крючком. После стирки льняные изделия становятся мягче.. Ее получают из нити тутового шелкопряда. Нить очень крепкая, но в то же время тонкая и мягкая, обладает благородным блеском. Изделия, связанные из шелковой пряжи, практически не скатываются. Помимо изысканного внешнего вида, одежда из такой пряжи обладает важным качеством — она хорошо сохраняет ощущение прохлады в жаркие дни. Эта пряжа очень дорога в изготовлении, поэтому чаще встречается в смеси с хлопком, вискозой или синтетическими нитями., или «искусственный шелк» производится из древесной целлюлозы – ели или сосны. Внешне она напоминает шелк, тяжелая и гладкая, обладает небольшим блеском. Вискоза не так хорошо проводит воздух и впитывает влагу, как хлопок или лен, поэтому изделия из нее не подходят для очень жарких дней. А вот платье-тунику или накидку для прохладного лета из «вискозного шелка» цвета вязать будет одно удовольствие — тонкая гладкая нить легко струится между пальцев. Вискозу часто добавляют к другим видам пряжи, например хлопковой, чтобы придать изделию блеск и приятную шелковистость.– это, как и вискоза, целлюлозная нить, только из древесины бамбука. Пряжа очень прочная, мягкая и легкая, с небольшим блеском. Идеально подходит для вязания летней одежды и особенно хороша для детских изделий. Она обладает уникальными качествами — в три раза лучше, чем хлопок, впитывает влагу, не вызывает раздражения и обладает антимикробным действием, потому что содержит натуральный компонент, купирующий развитие бактерий.Кстати, любительницам всего природного и натурального совершенно не стоит бояться синтетики. Для отдельных видов изделий, которые не предназначены для прямого контакта с телом, синтетические нитки подходят даже больше, чем натуральные, так как обладают множеством достоинств. Из них можно вязать верхнюю одежду: палантины, шали, пончо, кардиганы, а также тапочки и различные аксессуары — например, сумочки. И, конечно, это идеальный выбор для вязанных вручную предметов интерьера: пледов, наволочек, игрушек, занавесок, скатертей и салфеток.