Харьковщина оказалась в лидерах по смертности от коронавируса в январе – количество летальных случаев выросло почти втрое. Тогда как в целом по стране фиксируют снижение смертности. В чем причина?

За последние три месяца количество новых случаев заражения Covid-19 на Харьковщине снизилось, но вместе с тем резко выросла смертность – число летальных исходов увеличилось в 2–2,5 раза по сравнению с весной и летом.Данные сайта Харьковского областного лабораторного центра Минздрава свидетельствуют, что за последние три месяца умерло больше людей, чем за предыдущие семь. Так, со 2 ноября по 1 декабря зарегистрировано 219 смертей от коронавируса, со 2 декабря по 1 января – 337, со 2 января по 1 февраля – 267, в целом – 823 летальных случая. За период с апреля по октябрь включительно зарегистрировано 573 смерти.По словам директора областного лабораторного центра Любови Махоты, в январе показатель летальности в регионе составлял 3,4% при среднем 1,8% за все время пандемии. Это самый высокий показатель летальности с начала пандемии. Специалист связывает это с тем, что люди с последнее время стараются переболеть самостоятельно дома, а к врачам обращаются лишь в случае серьезного ухудшения состояния здоровья. Что, собственно, подтверждается низким уровнем тестирования.– Согласно обновленному приказу Минздрава необходимо тестировать все случаи острых респираторных вирусных инфекций. А мы имеем очень маленький процент от количества зарегистрированных ОРВИ – меньше 20% протестированных, – говорит директор центра.В Департаменте охраны здоровья ХОГА говорят, что специалисты связывают рост летальности с инфицированием населения пожилого возраста, которое имеет большое количество сопутствующих заболеваний.