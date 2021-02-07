В Харькове стартовал культурно-образовательный проект «БайкиХАБ». Его цель – не только популяризировать басни, но и показать все многообразие и вкус украинского языка. Организаторы готовят мультипликационные ролики, басенный спектакль и занятия в разговорных клубах.

Украинские басни очень смачные



Можно отшлифовать украинский

Скоро появятся басни-мультики



Театр готовит басенный коллаж



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– Украинские басни – прекрасный материал, который активно используется при образовании школьников, в творческих вузах – например, на вступительных экзаменах для будущих актеров и режиссеров, – рассказывает художественный руководитель проекта «БайкиХАБ» театральный режиссер Янина Зеленская. – Басня – это законченная история, в сюжете которой прекрасно раскрывается, анализируется социальная или личностная проблема. Однако с годами у басни – и не только у украинской – появился окрас скучной школьности. В школе басни приходилось учить наизусть и докладывать учителю, что имел в виду автор. Наверное, это должно было демонстрировать развитие памяти и логики у ребенка. В условно взрослой жизни мы забываем о баснях.По мнению Янины Зеленской, басни не заслужили такого отношения. Их потенциал значительно больше, и они не утратили актуальности для современной художественной формы.Главным аккордом в проекте звучит тема украинского языка.– То, что Украине были и есть прекрасные баснописцы, к сожалению, мало известно в силу того, что мало изучено. Между тем басни в украинской литературе – очень смачные, содержательные и емкие, — считает художественный руководитель проекта.Организаторы выберут 30 басен – как украинских авторов, так и других и известных баснописцев в украинском переводе. Полный список еще не составлен, но уже известно, что в нем найдется место для произведений Эзопа, Федра, Жана де Лафонтена, Людвига Гольберга, Петра Гулака-Артемовского, Леонида Глебова, Евгения Гребинки.Проект включает три блока: общение вместе с педагогами в разговорных клубах, создание видеороликов и спектакля. Разговорные клубы уже на старте. Запись на занятия открыта для всех желающих. Общение первой группы начнется уже в феврале. Цель проекта – не только популяризировать басни, но и предоставить возможность харьковчанам, в частности родителям дошкольников, легко усовершенствовать свой украинский, чтобы общаться с детьми, помогать им выполнять домашние задания. А поводом для общения в разговорных клубах станут басни.– Это возможность не только свободно общаться на украинском языке, но и наполнить речь вкусными живыми оборотами, которые в обиходе используются нечасто, но очень украшают речь, – говорит Янина Зеленская.Группы будут набираться каждый месяц. По результатам работы клубов будут изданы методические рекомендации для изучения украинского языка на материале басен.– Задача образовательной программы – создать методичку, опубликовать ее и рассказать, что для изучения и развития языка можно использовать не только темы, которые обычно применяют на языковых курсах – туризм, транспорт или еда, – но и такие объекты культуры, как басня. На самом деле басня дает невероятный импульс для общения, – уверяет худрук проекта.В рамках проекта будут созданы 30 анимационных видеобасен.– Проект ориентирован на подростков. Для участия в создании роликов мы приглашаем актеров, певцов, композиторов и музыкантов из всей Украины. Под каждую басню будет написан отдельный музыкальный ряд, известные чтецы будут их озвучивать. Задача команды художников — воплотить визуальный образ басен, – рассказывает главный художник проекта Диана Ходячих. – Каждая басня получит мультфильм, исполненный в технике акварельной анимации. Басня – это не скучная история, а искусно поданная народная мудрость, поэтому мы ориентируемся на то, чтобы наши мультики были динамичными, очень точными, наполненными юмором, сатирой и другими интересными моментами.Первые ролики появятся на страницах «БайкиХАБ» уже в марте. Новые видео – кстати, с субтитрами – будут публиковаться каждую неделю.Одной из интересных фишек проекта станет спектакль на основе нескольких басен, объединенных одним сюжетом – своеобразный коллаж с законченным сюжетом.– Материала в украинской литературе очень много, и басни – это зримые, образные тексты, написанные живым языком, – делится впечатлениями Янина Зеленская.Репетиции еще не начались, но некоторых героев спектакля уже определили.– Мы облюбовали, например, такого персонажа украинских басен, как Волк. Это очень знаковый персонаж, он довольно часто фигурирует в баснях, и всегда очень разный и оказывается в различных ситуациях. Есть еще тема старшего и младшего поколений – повествование о научении, спорах, пробах и ошибках. В спектакле будут превращения, трансформации, перевоплощения, – приоткрывает завесу Янина Зеленская.Постановку готовит Харьковский театр для детей и юношества.– Басни как жанр мне очень нравятся, в них ярко выражен конфликт, – рассказывает режиссер-постановщик спектакля заслуженный артист Украины Сергей Городецкий. – Сейчас мы находимся на этапе активного обсуждения – подбираем направления, нащупываем концепции. Темы и герои басен – разные, поэтому один из возможных вариантов, к которому мы пришли – ведущие-актеры. Действие будет происходить на фоне их рассказов. Планируем много ярких фольклорных и музыкальных номеров.Басенный спектакль собираются показать в июне.Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда. Отслеживать события можно на страницах «Платформы театральных инициатив» в Facebook.